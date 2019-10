Rula Jebreal: "L'attacco turco è un favore ai nazionalisti". Bufera per il tweet

La colpa di Erdogan non sarebbe quella di aver intrapreso un'azione militare contro curdi e cristiani, ma di aver armato la pericolosa retorica sovranista. Il tweet di Rula Jebreal ha scatenato l'ira sui social, dove tra commenti ironici e sconcerto ci si chiede se la giornalista stesse parlando seriamente o stesse scherzando.

Relativamente alla minaccia da parte del presidente turco di mandare oltre 3 milioni di rifugiati in Europa qualora dovessero esserci sanzioni verso la Turchia, la scrittrice ha scritto: " Sta armando i rifugiati disperati. Questo è esattamente il tipo di retorica che dà potere ai nazionalisti della xenofobia che armano la paura e l'odio contro i migranti ".

Erdogan threatens Europe: If you don’t let me slaughter the Kurds, I will send you 3.6M refugees.

He’s weaponizing desperate refugees.

This is precisely the kind of rhetoric that empowers xenophobia Nationalists who weaponize fear & hate against migrants. https://t.co/KdWjCyvYs2