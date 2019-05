Dem a caccia del voto etnico: screening gratuiti per filippini

Una serie di esami regalati, guarda caso proprio a pochi giorni dal voto. Succede a Modena dove, a quanto pare, ora la campagna elettorale passa anche per l'ospedale. Domenica, infatti, un centinaio di filippini si sono presentati all'ospedale per sottoporsi ad alcuni esami gratuiti.

Come riporta La Verità, il tutto sarebbe avvenuto nell'ambito di una campagna di prevenzione cardiologica promossa dall'Ausl dedicata esclusivamente alla comunità filippina. Insomma, fin qui tutto bene. Peccato, però, che proprio sul tavolino allestito per la prenotazione ci fosse il santino elettorale di una lista che corre in appoggio al candidato dem Giancarlo Muzzarellli.

"Sulla vicenda è necessario che l’Ausl di Modena chiari-sca immediatamente. Se venisse appurato che si tratta di un’iniziativa spot messa in atto proprio nel periodo della campagna elettorale, a favore di una delle comunità di immigrati che hanno la più alta percentuale di votanti e, che addirittura, l’ospedale fosse a conoscenza della presenza di volantini elettorali lasciati in concomitanza dell’evento per una sola lista in appoggio al candidato del Pd, si tratterebbe di un fatto gravissimo ", ha affermato al quotidiano il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, presentando un’interrogazione in Regione Emilia Romagna.