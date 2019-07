Dl Sicurezza bis, via libera alle maximulte alle Ong e alla confisca delle navi

Maximulte alla Ong e confisca immediata delle loro navi sono ora realtà. È arrivato il via libera delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera all'emendamento della maggioranza che inasprisce le sanzioni contro le navi che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiani, in ovvio riferimento alle imbarcazioni delle organizzazioni non governative impegnate in mare nel salvataggio dei migranti.

D'ora in avanti, le organizzazioni non governative che non rispettano lo stop saranno multate con una sanzione fino a un massimo di un milione di euro.

Le commissioni hanno anche approvato l'emendamento condiviso da M5S e Lega sulla confisca immediata delle navi in via cautelare, in modo da poter essere subito affidate a Polizia, Capitaneria di porto o Marina Militare, e dunque riutilizzate come beni di proprietà dello Stato. Infine, proprio a tal proposito, è stato approvato anche un emendamento che dispone a carico dell'armatore o del proprietario della nave le spese per la custodia della stessa una volta confiscata.