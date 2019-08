Dl Sicurezza bis, l'Anpi attacca Salvini: "Ora resistenza"

Contro il Dl Sicurezza bis scende in campo anche l'Anpi. L'Associazione nazionale partigiani italiani ha espresso tutta la sua contrarietà al provvedimento voluto da Matteo Salvini e approvato ieri dal Senato con il voto di fiducia. E attraverso una dichiarazione di Carla Nespolo, presidente dell'associazione, ha esortato i cittadini a ribellarsi a quanto approvato ieri dai senatori pentastellati e leghisti.

" Il voto di ieri al Senato non è stato altro che un patto di potere stipulato sulla pelle dei più deboli e contro i fondamentali diritti democratici, come quello di manifestare e protestare. Un voto che allontana l'Italia dal consesso delle nazioni civili " ha dichiarato Nespolo in una nota. Poi il presidente dell'Anpi ha continuato: " Sono rimaste inascoltate le voci di tanti cittadini, di associazioni e istituzioni. Ma esse esistono. Ci siamo fatti sentire prima e ci faremo sentire anche ora. Invitiamo tutti a dar vita ad ogni forma possibile, pacifica ma ferma di protesta. Quando si tradisce la Costituzione, è il momento della resistenza ".