Donzelli: "Io espulso ingiustamente. Onestà per il Pd è un'offesa?"

"Mentre eravamo in Aula il presidente di turno, Ettore Rosato, mi ha espulso in modo irrispettoso del regolamento della Camera". Il deputato Giovanni Donzelli, in un video postato su Facebook, ha spiegato che, in base all'articolo 60, un parlamentare, "prima di essere espulso, debba essere richiamato per due volte, a meno che non stia ledendo l'onorabilità di altri deputati".

"Capisco che per il Pd sia un'offesa "l'onestà" probabilmente. Forse anche per il Movimento Cinque Stelle che per una vita gridava "onestà" in Aula", ironizza Donzelli, convinto che i due partiti che sostengono la nuova maggioranza stiano provando "a forzare la democrazia e le regole per giustificare un governo insostenibile e inaccettabile".