Doppio cognome ai figli, l'idea dei grillini: "Stop discriminazioni"

Una legge sul doppio cognome ai figli da portare a casa entro la fine della legislatura. È questo l'obiettivo fissato da Fabiana Dadone, che già in veste di deputata - quando era ancora in vita l'esecutivo gialloverde - aveva esposto l'idea in Parlamento con conseguente ok della Camera e stop del Senato. Il ministro della Pubblica amministrazione la ritiene una " questione di civiltà aperta da un quarantennio, che richiama un sacrosanto principio di non discriminazione tra i genitori, una disparità stigmatizzata persino dalla Corte costituzionale ". La grillina ci tiene molto: " È importante che si faccia un passo avanti decisivo su questo tema ".

Con il Partito democratico non vi è stato ancora alcun contatto in tal senso ma la posizione è favorevole come dimostra il disegno di legge d'iniziativa di alcuni senatori dem, nato a causa dalla normativa vigente in Italia che risulta essere " ancorata ad una sorpassata concezione della famiglia, fa sopravvivere forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai principi costituzionali di eguaglianza e di parità tra uomo e donna e situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi ".

L'Italia sarebbe così allineata ad altri Paesi come Francia, Inghilterra e Spagna. L'attribuzione del cognome sarebbe il risultato di un accordo comune tra i due genitori che dovranno necessariamente presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile. Non sarà possibile accumulare i cognomi di generazione in generazione: chi avrà il doppio cognome dovrà poi sceglierne uno solo.

