Le deputate Pd attaccano: "Mai più in trasmissioni tv con personaggi di destra"

L'episodio della rissa sfiorata fra il vignettista Vauro e Massimiliano Minnocci, soprannominato "Brasile", durante la puntata del 7 novembre scorso di Dritto e Rovescio, programma di approfondimento serale di Rete 4 condotto da Paolo del Debbio, diventa oggetto dell'ennesima polemica politica. Il confronto tra uno dei personaggi tra il pubblico in studio, introdotto da Del Debbio come originario della Capitale, e la giornalista Francesca Fagnani, ha fatto alterare il vignettista Vauro Senesi che, davanti alle parole rivolte alla donna, ha affrontato a muso duro l'uomo, esponente dell'estrema destra romana.

Fuori dallo studio, divampano le polemiche. Le deputate del Partito democratico insorgono e in una nota riportata dall'Agi osservano che " quello che è accaduto nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4 dove un personaggio inquietante di estrema destra si è permesso di lanciare gravi minacce agli altri ospiti, in particolare in questo caso contro una donna coraggiosa e contro i carabinieri, usufruendo di una vetrina nazionale è incredibile e inaccettabile " spiegano. " In trasmissioni come queste - affermano - dove invitano personaggi del genere, il Pd non deve mandare più nessuno dei suoi rappresentanti ". " Noi non accettiamo questi toni e queste minacce nei confronti degli ospiti. Per questo ho proposto, assieme alle colleghe del Pd di disertare queste trasmissioni televisive che incitano all'odio e alla violenza. È ora di finirla " afferma Debora Serracchiani, vicepresidente Pd. Su Twitter gli hashtag #DelDebbio e #Vauro sono diventati presto di tendenza.

Durante la trasmissione il vignettista e Minnocci, noto esponente dell'estrema destra romana, arrivano quasi allo scontro fisico quando Vauro lo raggiunge tra il pubblico e arriva a pochi centimetri dal suo volto. In trasmissione si parla di nuovi fascismi, e interviene Minnocci: " Partiamo dal presupposto che Roma non è fascista. Roma è casa mia. Nella borgata mia devi fare quello che ti dico i o", mentre la Fagnani si domandava in " quale film" le cose funzionassero in questo modo. "I n quale film? Te li faccio vedere io i film! Se viene nella mia borgata... ", ha continuato il romano. Esternazioni che hanno fatto infuriare Vauro: " Queste sono minacce. Fammelo vedere a me, forza, fascio di me**a. Vergognati, minacci una donna, ma siamo pazzi ".