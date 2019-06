Durigon: "Il Nobel per la Pace? Ecco perché lo merita il leader della Lega..."

Matteo Salvini è candidato al Nobel per la Pace. A metter il nome del leghista nella rosa di nomi che possno vincere il prestigioso riconoscimento è stata la vice capogruppo dell'Afd. Dopo la mossa dei tedeschi scatta già la "campagna" del Carroccio per il Nobel al vicepremier. E così arriva l'endorsement del sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon: " Se lo meriterebbe? Penso proprio di sì, sta cercando di difendere gli interessi del proprio Paese, parole che usavano anche i grandi personaggi religiosi come Giovanni Paolo II. Penso proprio che potrebbe rientrarci. Perché no ". Solo qualche giorno fa il leader della Lega aveva postato sul suo profilo Facebook le parole di Papa Wojtyla riguarda alla gestione dei flussi migratori. Il vicepremier ha infatti ricordato le parole del Pontefice che nel 2003 in Ecclesia Europa spiegava la posizione della Chiesa su un tema così rilevante come le migrazioni: " È responsabilità dellle autorità pubbliche esercitare il controllo dei flussi migratori in considerazione delle esigenze del bene comune. L'accoglienza deve sempre realizzarsi nel rispetto delle leggi e quindi coniugarsi, quando necessario, con la ferma repressione degli abus i", scriveva Papa Giovanni Paolo II.

Parole queste condivise da Salvini e che in poco tempo hanno fatto il giro del web. E così adesso Durigon tira la volata per il Nobel a Salvini partendo proprio da questa citazione. Intanto dalla Germania l'Afd sottolinea i motivi per cui hanno scelto di candidare il ministro degli Interni italiano: " Nessuno deve annegare nel Mediterraneo - ha proseguito - se l’industria dei profughi e le sue navi non hanno la possibilità di continuare i loro sporchi affari con la speranza di arrivare in Europa. Ho proposto Salvini per il premio Nobel per la pace per aver esemplificato una politica di successo di stabilità per l’Europa e per la salvezza di migliaia di vite, esempio che altri dovrebbero seguire ".