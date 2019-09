E adesso Giuseppe Conte cambia idea pure all'Onu

Giuseppe Conte non sembra più lui. Sembra che si siano delineati due profili del premier: uno sovranista, che risale alla scorsa legislatura, e uno europeista e globalista, che corrisponde all'attuale incarico.

La differenza si nota, come sottolineato dalla Verità, analizzando i due discorsi tenuti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York in questi ultimi due anni. Nel discorso presentato alla 73esima edizione, Conte parlava da sovranista: " Quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo- diceva- amo sempre ricordare che sovranità e popolo sono richiamati dall' articolo 1 della Costituzione italiana, ed è esattamente in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e l' esercizio della stessa da parte del popolo ". Ma, in quell'occasione, il premier del governo Lega-Movimento 5 Stelle si scagliò anche contro Francia e Germania, accusate di non aiutare l'Italia a fronteggiare il problema dei migranti.

Ieri, invece, Conte si è mostrato vicino alle posizioni della sinistra, invocando un cambiamento e proponendo di inserire nella Costutizione la "t utela dell'ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile" . Nel discorso pronunicato ieri, in occasione della 74esima Assemblea generale, il premier dei giallorossi incitava la popolazione e i governanti a scuotersi e mobilitarsi, con scelte a livello globale, per salvare l'ambiente. Dal punto di vista delle migrazioni, poi, non ha avuto nulla da dire, nonostante l'accordo di Malta si sia rivelato un buco nell'acqua, data la flessibilità con cui può essere applicato.

Dallo scorso anno, è cambiata la maggioranza di governo, ma il premier italiano è rimasto lo stesso, anche se a giudicare dal discorso di ieri all'Onu, sembrerebbe esserci stata una trasformazione anche nello stesso presidente del Consiglio. Infatti, Conte ha abbandonato il lessico sovranista, per iniziare a usare quello europeista ed ecologista.