La Boldrini vuole un meteo ad hoc per aiutare i migranti in mare

Metà della nostra Penisola è sott'acqua, un viadotto autostradale è crollato in Liguria e le strade si sono trasformate in fiumi. Il maltempo non dà tregua nemmeno al mare, la cui forza ha fatto rovesciare, ieri, un barcone carico di migranti. E proprio a loro pensava Laura Boldrini, deputata del Pd ed ex presidente della Camera, quando ha chiesto di " intensificare il monitoraggio in mare ", per evitare la morte dei profughi in viaggio verso l'Italia.

Un appello che suona come una richiesta a fare attenzione al maltempo e monitorare le previsioni meteo, per intervenire prima che il tempo peggiori e i migranti si ritrovino in condizioni difficili da affrontare, a causa del mare mosso.

Sabato sera, infatti, un'imbarcazione è naufragata, al largo dell'isolda dei Conigli di Lampedusa. Immediato l'intervento della guardia costiera, avvisata da due pescatori che avevano notato le difficoltà in cui si trovava il barcone. Nonostante questo, però, quando le motovedette sono arrivate sul posto, il barcone si è ribaltato, a causa del maltempo, che ha reso il mare mosso e difficile da affrontare. Sette i corpi recuperati in mare o vicino alla riva, a poche ore dal naufragio, ma altre 13 persone risultano disperse. In tutto, la guardia costiera è riuscita a mettere in salvo 149 persone. I dispersi, secondo le testimonianze di chi si è salvato, sarebbero originari di Algeria, Tunisia e Pakistan.

La procura di Agrigento, intanto, ha aperto un'inchiesta, per accertare dinamiche ed responsabilità del naufragio. I reati ipotizzati sui fascicoli aperti riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il naufragio e l'omicidio colposo plurimo.

In riferimento a questa vicenda, Laura Boldrini ha espresso " cordoglio per le vittime e condoglianze alle famiglie di chi ha perso la vita nel naufragio di fronte Lampedusa ". Poi ha aggiunto: " Anche questa ultima tragedia dimostra che è necessario intensificare il monitoraggio in mare e intervenire prima che accada il peggio ". Una dichiarazione che potrebbe essere interpretata come la necessità di monitorare le condizioni metereologiche, per intervenire prima che il maltempo metta in pericolo il viaggio dei migranti a bordo dei barconi.

In serata, poi, Laura Boldrini ha espresso vicinanza anche alle famiglie delle vittime del maltempo in Italia: " Ora va dato tutto il sotegno alle popolazioni colpite ", scrive su Twitter.