Ecco perché questa volta il M5s rischia davvero di implodere

In origine fu Giovanni Favia. La lista dei grillini cacciati in malo modo dal Movimento 5 Stelle dal 2012 al 2020 è lunga, anzi lunghissima. E ora arriva fino a Gianluigi Paragone. Lo strappo del senatore è l'ultimo di una serie infinita per il M5s, ma questa volta il suo addio potrebbe innescare un effetto domino devastante sulla vita del partito politico creato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

Il collegio dei probiviri pentastellati, nella serata di mercoledì primo gennaio, giusto per iniziare l'anno nuovo con il botto, ha emesso la sentenza: Paragone è stato espulso dal Movimento perché "ha votato contro la legge di bilancio". A stretto giro è arrivato il piccato commento del diretto interessato, che ha causticamente commentato: "Sono stato espulso dal nulla. C'era una volta il 33%, ora…" . A seguire è arrivata l'uscita inaspettata (?) di Alessandro Di Battista, che si Facebook si è lasciato andare a un'uscita che ha sorpreso molti, ma non tutti. "Gianluigi è infinitamente più grillino di molti che si professano tale [...]Non c'è mai stata una volta che non fossi d'accordo con lui" .

Ecco servito dunque un nuovo, ennesimo, terremoto in casa M5s. Ma questa volta la scossa rischia di essere letale per un partito in crisi d'identità e nei consensi. I sondaggi, come noto, danno i grillini annaspanti attorno a uno striminzito15%.

Tutti gli addii del M5s

Andando a ritroso, agli sgoccioli del 2019 l'addio "rumoroso" del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. Sempre a dicembre erano stati tre i senatori 5 stelle ad abbandonare il gruppo pentastellato a Palazzo Madama per passare alla Lega, ex alleato di governo. Si tratta di Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi. Prima di loro, a novembre, era stato il turno della collega senatrice Elena Fattori, che però andò a rimpolpare le fila del gruppo misto. Gelsomina Vono salutò il Movimento 5 Stelle a settembre, correndo tra le braccia di Matteo Renzi e della neonata Italia Viva.

Il primo luglio due deputate – Veronica Giannone e Gloria Vizzini – vennero cacciate rispettivamente per "iniziative gravemente lesive all'immagine del MoVimento" e per "mancata restituzione forfettaria dei rimborsi". A inizio estate, era giugno, l'espulsione di un altro esponente in Senato: Paola Nugnes è stata messa alla porta per aver votato la bellezza di 131 volte contro la linea del partito. In primavera fece parlare invece l'espulsione della deputata no-Vax Sara Cunial.

A fine 2018, invece, l'addio di un big quale il capitano Gregorio De Falco, espulso (in 31 dicembre 2018) insieme a Saverio De Bonis. Prima di loro, a inizio dicembre, il deputato Matteo Dall'Osso abbandonò in aperta polemica la compagine grillina per passare a Forza Italia di Silvio Berlusconi. A luglio 2018 arrivarono le dimissioni del deputato Andrea Mura, mentre a marzo toccò a Salvatore Caiata (indagato e poi archiviato per riciclaggio) ad andarsene sbattendo la porta, per passare a Fratelli d'Italia.

Frattura insanabile?