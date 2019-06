Ecco tutte le diatribe nel M5S

"È un po’ arrabbiato e quando uno è arrabbiato si chiarisce. Se ci siamo chiamati? Ancora no, non ho fatto in tempo... L’aereo ha fatto ritardo... Lo chiamerò" . Così Alessandro Di Battista minimizza le incomprensioni con Luigi Di Maio ma ormai dentro il M5S è palpabile il fatto che la rottura definitiva tra i due sia imminente.

Luigi Di Maio, dal canto suo, si è mostrato "incazzato" con colui che fino alla scorsa legislatura considerava un amico e che ora gli fa sgambetti pubblicando libri dal titolo "Politicamente scorretto". Su Facebook il capo politico del M5S non lo cita direttamente ma il messaggio è chiaro: "Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il MoVimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di Governo. Qui stiamo lavorando per il Paese, e questo non lo posso permettere. Abbiamo tutti una grande responsabilità. Sentiamola".