Election day il 4 marzo: voto pure per le Regionali in Lazio e Lombardia

Il prossimo 4 marzo 2018 non si voterà soltanto per le elezioni politiche. Gli elettori eprimeranno la loro preferenza anche per scegliere i governatori della Lombardia e del Lazio. Dunque il 4 marzo sarà election day con le regionali accorptae alle politiche. A fissare la data sono stati i due governatori, Roberto Maroni per la Lombardia e e Zingaretti per il Lazio. A renderlo noto è stato lo stesso Ministero degli Interni che ha ricevuto la richiesta proprio dalle due Regioni. Sarà il Viminale a gestire le operazioni elettorali sui due territori. Di fatto dunque già da oggi scatta la campagna elettorale per la Lomabradia e per il Lazio. Campagne elettorali che correranno parallelamente a quella per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato.



Con questa scelta si risparmieranno diverse risorse pubbliche. Di fatto, secondo gli analisti e secondo i sondaggi degli ultimi tempi, l'accorpamento del voto renderebbe potrebbe favorire il centrodetsra. Un patto di colaizione tra Berlusconi, Salvini e Meloni potrebbe lanciare anche la corsa dei candidati alla Regione di Lomabardia e Lazio. Infine va registrato che Giorgio Gori, candidato in Lombardia e lo stesso Zingaretti non vogliono rinunciare all'idea di una colaizione allargata fino a Grasso in vista del voto amministrativo.