Ema, Tajani invia lettera a Juncker

Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani ha inviato al presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker una lettera per chidere chiarimenti sull'assegnazione della sede Ema all'Oldanda. Di fatto Tajani chiede alla Commissione di poter visionare tutti i dettagli dell'offerta olandese che non sono mai stati reacpitati presso gli uffici del Parlamento europeo. E il presidente li richiede, scrive, "nell'ottica di una reciproca e leale collaborazione tra le istituzioni". La richiesta che è stata formulata dal presidente del Parlamento Europeo, rientra nel corso legislativo della proposta di modifica del regolamento che ha assegnato la sede dell'Ema ad Amsterdam. Per questo procedimento, si legge nella lettera inviata "è necessaria una piena e accurata informazione sulla selezione della località proposta per consentire al Parlamento Europeo di deliberare su questa materia in modo puntuale e significativo. Tuttavia il contenuto dell'offerta formulata dal governo olandese e la valutazione fattane dalla Commissione, sulla base delle quali è stata formulata la proposta, non è stata trasmessa al Parlamento".



E sulla vicenda Ema è intervenuto anche il premier Paolo Gentiloni da Milano: "La città, la Regione e il governo stanno lavorando e continueranno a lavorare per verificare che il processo sia stato fatto con correttezza e trasparenza, perché se così non fosse non sarebbe un torto solo a Milano ma un torto all’Italia e all’Europa".