Emanuele Filiberto pronto a scendere in campo?

Nel giorno dell'anniversario del crollo di ponte Morandi, che lo ha visto impegnato in prima persona con la donazione di un poliambulatorio per gli abitanti della Valpolcevera, il principe Emanuele Filiberto non ha resistito alla tentazione di commentare, come fa sempre più spesso, la situazione politica italiana. Pochi giorni dopo avere scritto ironicamente del "governo numero 67" che attende l'Italia, il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia ha accennato, tra il serio e il faceto, a una sua possibile discesa in campo.

Condividendo lo screenshot del post con cui Matteo Salvini parlava delle "centinaia di messaggi di incoraggiamento" ricevuti dagli italiani per la linea adottata dalla Lega sul taglio dei parlamentari e poi al voto subito, Emanuele Filiberto ha scritto sul suo profilo Facebook: "Lo faccio alla Salvini... Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici... Che facciamo????".

Come spesso accade in questi casi, la rete si è spaccata tra sostenitori e critici. Alcuni utenti, al grido di "Viva Casa Savoia!", auspicano l'impegno politico del rampollo di Casa Savoia se non addirittura il ritorno della monarchia. "Cuore mio! Il trono è pronto! Ed io pronto a servirti!", "Altezza Reale, i tempi sono maturi per una Sua candidatura. Mi spiace solo che si dovrà confrontare con certi personaggi", "Un ritorno alla Monarchia sarebbe maturo nei tempi", scrivono alcuni utenti.

"Questa è certamente la repubblica delle banane ma quella che ti appartiene fu monarchia dei cetrioli. Saclà, of course", "Tornare in esilio potrebbe essere una buona cosa...Ad esempio!", "Grazie alla sua stirpe reale, i miei avi sono stati abbrustoliti a Pontelandolfo nel 1861. Preferisco morire bruciata viva come loro, piuttosto che vedere un Savoia al governo", la risposta di altri.

Come detto, Emanuele Filiberto non è nuovo a commentare l'attualità politica. Lo aveva fatto anche nel novembre 2008, quando aveva dato la sua "benedizione" al governo Lega-Movimento 5 Stelle spiegando che "Le elite? Da un punto di vista politico hanno fallito. L'unica cosa elitaria che hanno saputo fare è stata riempirsi le tasche. E allora, ben venga il governo del popolo, voluto dal popolo". Governo che ora, però. è giunto ai titoli di coda. Di qui la pazza idea di Filiberto di scendere in campo. Forse...