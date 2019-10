Emilia, Bonaccini ha paura di perdere: "5 Stelle stiano con me"

" L'alleanza con i 5 Stelle in Emilia? Penso che sarebbe un'opportunità anche per loro ". Stefano Bonaccini ci riprova. Un'altra volta. Dopo lo choc del tracollo del centrosinistra in Umbria, staccato di oltre 20 punti dal centrodestra, il governatore uscente dell'Emilia Romagna - e candidato del Pd per un secondo mandato a Palazzo Malvezzi - comincia ad avere paura.

Non lo tranquillizzano le parole di Nicola Zingaretti ("L'Emilia non cade, con Bonaccini si vince"). Lo spettro di un clamoroso ribaltone anche nella regione rossa per eccellenza potrebbe materializzarsi sul serio. Decretando così la fine del monopolio della sinistra in Emilia. È per scongiurare questa ipotesi che Bonaccini, in un'intervista a Repubblica, si rivolge ai dirigenti e agli elettori grillini. Chiedendo loro di appoggiarlo alle elezioni emiliane in programma il 26 gennaio. " Penso che sarebbe un'opportunità anche per loro, per questo non demordo. Oggi che insieme al Pd governano il Paese - spiega Bonaccini - potrebbero legittimarsi ancora di più come forza responsabile ".

È proprio al concetto di responsabilità che fa appello il presidente dell'Emilia-Romagna, che da mesi fa la corte ai 5 Stelle. Il primo tentativo di abboccamento risale a settembre. Il Conte-bis era appena nato e il Pd credeva ancora nella possibilità di trasformare l'intesa di governo in un'alleanza più strutturata. Anche a livello locale. Di qui il "confronto di idee" con i grillini auspicato a settembre da Bonaccini. " C'è uno spazio importante di possibile collaborazione", spiegava il governatore, su temi quali "lavoro, diritti delle persone, lotta e prevenzione del dissesto idrogeologico, sanità e politiche educative e formative ".