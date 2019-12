Emilia Romagna, la gaffe della candidata Pd che loda l’elisoccorso veneto

Una tegola si abbatte sulla difficile campagna elettorale che agita l'Emilia Romagna. A quasi un mese dalle elezioni, che si terranno il 26 gennaio, arriva uno scivolone da parte dem. Una candidata Pd, la consigliera uscente Luciana Serri, loda (senza saperlo) l’elisoccorso del 118 veneto per i suoi spot elettorali. E non è difficile capire dove si nasconda la gaffe: la regione Veneto è amministrata dalla Lega. Proprio il diretto avversario in questa competizione. Così la candidata alla presidenza della regione, Lucia Borgonzoni, donna scelta per rappresentare il centrodestra e leghista nel cuore, approfitta per sferrare un colpo da ko al suo avversario, Stefano Bonaccini.

Non crede ai suoi occhi e ne approfitta per prendere l’iniziativa, dileggiando la distratta Serri. “La sanità emiliano-romagnola è talmente perfetta che i candidati di Bonaccini, per la loro propaganda elettorale, usano gli elicotteri dell’elisoccorso veneto” , scherza Borgonzoni. L’elicottero immortalato dalla democratica, come spiega infatti una nota della Lega, è dell’Ulss 1 di Belluno, presentato dal governatore, Luca Zaia, l’11 agosto 2015. “Siamo felici – fa sapere ancora Borgonzoni - che i candidati di Bonaccini ammettano che il governo Lega, reale eccellenza, sia da prendere ad esempio. Siamo pronti a portare questo buon governo anche in Emilia Romagna” .

L’elicottero in questione è l’Airbus Helicopters H145. L’ultima evoluzione del popolare EC145 (gli appassionati di volo lo conosceranno), la versione T2 per l’esattezza, che ha debuttato nel 2015 nella base di Pieve di Cadore ed è quindi entrato ufficialmente in servizio con il 118 di Belluno. L’upgrade del nuovo elicottero (il sesto a entrare in servizio nel nostro Paese) è stato fornito alla regione Veneto da Inaer Aviation Italia insieme al personale aeronautico (piloti e tecnici) per un contratto del valore di 2,3 milioni di euro l’anno.

Rappresentava una novità importante per l’elisoccorso di Belluno che, ormai da tempo, sentiva l’esigenza di un elicottero in grado di operare senza limitazioni nei soccorsi anche in alta quota e nel periodo estivo, quando il caldo e la rarefazione dell’aria possono condizionare l’operatività dell’elicottero. Il suo debutto internazionale è arrivato proprio in Italia in concomitanza con l’ingresso in servizio in Germania del collega “gemello”.

Sempre per gli appassionati di volo va detto che il trend degli ultimi anni ha visto un incremento dell’impiego di aeromobili di dimensioni sempre più considerevoli. Un dettaglio che ha giocato un ruolo fondamentale per l’evoluzione della famiglia BK117/EC145. Per mantenere bassi i costi operativi, Airbus ha investito considerevolmente nella riduzione dei pesi, nella riserva di potenza e nel contenimento delle dimensioni, tutti fattori fondamentali per andare incontro ai requisiti del mercato italiano. Questo nel lontano 2015. Oggi, il Pd emiliano e romagnolo sogna evidentemente questo primato. A volte anche senza rendersene conto.