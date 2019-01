Emiliano, lite social con l'assessore all'agricoltura

Vinse le elezioni regionali promettendo una rivoluzione nella Sanità e, pensando che nessun esponente della sua maggioranza avesse le carte in regola per metterla in atto, il governatore Michele Emiliano si “nominò” anche assessore alla salute. In questi giorni scoppia la ribellione dei “gilet dell’agricoltura” e, a detta dell’assessore Leonardo Di Gioia, sempre Emiliano avoca a sé la regia politica sulla materia agricola. Il tutto qualche ora prima delle manifestazioni romane, volute da Coldiretti.

La polemica interna alla giunta inizia con un post dell'assessore. Su Facebook Di Gioia, scrive: " Il prossimo mercoledì parteciperò a Roma all’incontro convocato dal Ministro Gian Marco Centinaio e lo farò per onorare sino in fondo l’impegno assunto con gli agricoltori pugliesi e per risolvere la questione delle gelate di febbraio e marzo 2018. Sarà questo il mio ultimo atto politico come esponente della Giunta regionale. Dopo di ciò rassegnerò le mie dimissioni come assessore in considerazione del fatto che, come nelle sue prerogative, il Presidente Emiliano ha avocato a se la regia politica sulla materia agricola e comunicato l’istituzione di un tavolo presso la presidenza dedicato al Psr, alla Xylella, alle gelate 2018, al patto della Puglia ".