Enrico Rossi contro Italia Viva: "È come Forza Italia"

Italia Viva "simile" a Forza Italia, un parallelo tra Leopolda e la manifestazione del centrodestra e la constatazione che "per Pd e sinistra" si aprono nuovi spazi per la conquista dei consensi. Sono i tre punti chiave del post su Facebook con cui il governatore della Toscana, Enrico Rossi, attacca Matteo Renzi.

Tra i due, dal punto di vista umano e politico, c'è sempre stata una distanza siderale. Basti pensare che nel febbraio 2017 il presidente toscano aveva lasciato il Pd insieme a Bersani e D'Alema proprio perché in rotta con l'ex premier. Che ora torna a essere il bersaglio di nuove, durissime critiche del suo ex collega di partito. Rossi, sui social, individua un senso comune tra le "due diverse manifestazioni" di sabato, "a Roma della Lega e a Firenze di Italia Viva". Due, secondo il governatore della Toscana, le frasi che lo dimostrano. La prima è del collega veneto Luca Zaia: "Bisogna togliere il galateo alle forze dell'ordine e restituire il manganello", l'altra di Maria Elena Boschi: "Il Pd è diventato il partito delle tasse". " Nel primo caso - scrive Rossi - le parole di un moderato ci dicono molto del tratto illiberale e populista della nuova destra che sfila con i fascisti", mentre l'uscita di Boschi, continua il governatore, "colloca il Pd su posizioni di destra, per certi aspetti simili a quelle che una volta erano di Forza Italia ".

Un doppio attacco, dunque, a centrodestra e Italia Viva, che secondo Rossi avrebbero qualche punto in comune. Di cui "Pd e la sinistra" dovrebbero approfittare, dal momento che " si aprono ulteriori spazi per la lotta politica e per la conquista dei consensi tra la maggioranza democratica degli italiani e tra gli strati popolari ".