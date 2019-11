Esodo dalla Libia inarrestabile: 13 barche in fuga con 730 migranti a bordo

I porti italiani sono stati spalancati a qualsiasi barca carica di migranti volesse entrarvi. Negli ultimi giorni il Viminale ha accordato l'attracco ai 213 immigrati clandestini, che si trovano a bordo della Ocean Viking, ai 73 della Open Arms e ai 78 della Aita Mari. I 364 irregolari sono stati distribuiti nei porti del Sud Italia e portati nei centri di prima accoglienza. I numeri, al di là di quanto crede il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ( "A novembre gli sbarchi sono tornati nella media" ), sono davvero impressionanti. E sono destinati a crescere nonostante le cattive condizioni meteorologiche. "La settimana scorsa tredici barche in fuga dalla Libia, con a bordo circa 730 persone, ci hanno chiamati" , ha fatto sapere su Twitter Alarm Phone, il call center dei migranti che avverte le ong dove si trovano i barconi.

Con il nuovo governo giallorosso le partenze e gli sbarchi sono ripresi con un ritmo impressionante. Mentre il Partito democratico fa pressioni sul premier Giuseppe Conte perché vengano demoliti i due decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini nel precedente esecutivo, a qualsiasi nave arrivata, stracarica di clandestini, davanti alle nostre coste viene tranquillamente concesso l'attracco in un porto italiano. Per i trafficanti di uomini si è tornati all'epoca dei governi targati piddì. Oggi come allora il via vai è continuo. Solo la scorsa settimana Alarm Phone è stato avvisato di tredici barche in fuga dalla Libia. A bordo c'erano circa 730 persone. "Di quelle che ci hanno chiamato - hanno fatto sapere dal call center - circa 420 persone sono state portatate in salvo in Europa, 287 da navi delle ong e 133 dalla guardia costiera maltese, mente circa 190 persone sono state intercettate dalla cosiddetta guardia costiera libica e costrette a tornare in Libia. Una barca con circa 25 persone è tornata autonomamente in Libia - hanno, poi, continuato - non sappiamo invece cosa sia accaduto ad una barca con 94 persone a bordo" . A queste tredici barche vanno ad aggiungersi molte altre con centinaia di persone a bordo, che sono state intercettate dalle forze libiche, e altri 182 immigrati irregolari che sono arrivati in Italia autonomamente. "Possiamo quindi supporre - hanno rimarcato - che a novembre, in soli quattro giorni, complessivamente circa 1.500 persone hanno cercato di fuggire dalla Libia" .

Il barcone, di cui non si conoscono più le sorti, ha contattato Alarm Phone lo scorso 21 novembre. A bordo c'erano 94 persone, tra cui 13 donne e diversi bambini. "Prima che il nostro contatto con loro si interrompesse - hanno denunciato dal call center - ci hanno detto che i tubi del loro gommone si stavano sgonfiando" . Da quel momento nessuno ha più avuto loro notizie. Due navi delle ong hanno cercato l'imbarcazione per tutta la notte, ma senza alcun successo. "Le autorità di Malta e Italia sono state informate ma si sono rifiutate di coordinare un'operazione di salvataggio - hanno spiegato ancora - questa barca non corrisponde a nessuna delle barche intercettate dalla cosiddetta guardia costiera libica e temiamo che possa esserci stato un altro naufragio che rimarrà invisibile" .