Eutanasia, Pro Vita contro la Cirinnà: "Perché ci vuoi censurare?"

Con il ritorno del Pd al Pd, torna a farsi sentire anche la senatrice Monica Cirinnà, pronta a dar battaglia contro i 'pro life' sull'eutanasia.

Un tema divenuto di nuovo d'attualità in vista della decisione che dovrà prendere la Corte costituzionale il prossimo 24 settembre. I cattolici 'pro life', già da alcune settimane, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione che ha fatto alquanto discutere e che, ovviamente, è stata mal vista dalla stessa Cirinnà. La senatrice dem ritiene, infatti, che i cartelloni comparsi a Roma e in altre cittò d'Italia contengano "contenenti falsità mistificatorie su un tema invece delicatissimo e che richiederebbe una riflessione ben più ponderata". La relatrice della legge sulle unioni civili ha chiesto, dunque, che i sindaci prendano provvedimenti, ossia che rimuovano "le pubblicità ingannevoli, per arginare la diffusione di simili gravi messaggi, che insultano la dignità dei molti malati che attendono dal Parlamento una parola di sollievo ".