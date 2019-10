Ex brigatista col reddito cittadinanza, il padre: "Fatela lavorare"

L'ex Brigate Rosse Federica Saraceni, condannata per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona a 21 anni e sei mesi di reclusione, prende il reddito di cittadinanza. La 49enne romana – che si è detta sempre estranea al delitto – ogni mese, incassa un assegno di 623 euro. Il sussidio è regolare secondo l'Inps, in quanto l'ex brigatista ha i requisiti per ricevere il reddito fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle.

Ovviamente, è scoppiato un putiferio, visto che si è scoperto che il provvedimento in teoria contro la povertà va a elargire denaro anche a ex criminali, assassini e violentatori.

Il padre della Saraceni, l'ex magistrato Luigi Saraceni difende la figlia, ai microfoni di Radio 24: "Federica è stata condannata per un errore" .