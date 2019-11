Gli italiani scaricano Conte: "La colpa sul caos Ilva? È del governo"

Una mazzata per l'economia italiana e per i lavoratori. Ma anche per i giallorossi. Il caso ex Ilva fa discutere: dopo la notifica inviata da ArcelorMittal ai commissari straordinari, ora si è registrata un'apertura. Un cauto segnale positivo che si basa su una richiesta di 5mila esuberi come condizione per " assicurare la continuità aziendale ". Stando al sondaggio Emg Acqua illustrato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà su Rai3, la posizione degli italiani sulla questione è chiara: la maggioranza ritiene che la colpa sia dell'attuale esecutivo. Nello specifico il 32% crede che la responsabilità sia del governo targato M5S-Pd; il 30% dei governi precedenti; il 27% dell'attuale proprietà; l'11% preferisce non rispondere.

Danno economico

Si tratta di una vicenda negativa: il 60% sostiene che un'eventuale chiusura dello stabilimento di Taranto sarebbe " una pessima notizia per l'economia italiana "; per il 21% invece " una buona notizia per l'ambiente "; il 19% preferisce non rispondere.

Sono stati poi forniti anche i sondaggi per quel che riguarda le intenzioni di voto: la Lega vola sopra il 34% (34,2%), seguita da Partito democratico (19,0%) e Movimento 5 Stelle (16,3%). Fratelli d'Italia raggiunge la doppia cifra (10,0%). Dietro Forza Italia (7,2%), Italia Viva (4,9%), +Europa (1,8%), La Sinistra (1,6%), Europa Verde (1,2%) e Lista Calenda (1,0%).

Governo al lavoro

Intanto il premier Giuseppe Conte ha smentito la problematica dello scudo penale, che non si esclude possa essere reintrodotto: " È emerso chiaramente che non è la vera causa del disimpegno e del recesso. Non è il tema, è un falso problema ". La questione di fondo è che l'azienda " ritiene che con i livelli di produzioni non siano sostenibili gli investimenti e di non poter assicurare gli attuali livelli di occupazione ". Ribadendo che " questo Paese non si lascia prendere in giro ", il presidente del Consiglio ha convocato per oggi i sindacati a Palazzo Chigi. Ad ArcelorMittal sono state concesse 48 ore per formulare una proposta che abbia il fine di " assicurare continuità di livelli occupazionali, produttivi e ambientali ".