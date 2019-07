Facebook censura i commenti alla pagina della Lega: "Incitano all'odio"

L'iniziativa di Stephen Ogongo è cominciata a metà luglio su Facebook, quando il giornalista 44enne, originario del Kenya ma da 25 anni in Italia, con un video, aveva chiesto al più noto tra i social network di " chiudere le pagine di Salvini e della Lega e applicare le proprie politiche contro il razzismo e l'incitamento all'odio ". Perché, secondo il suo parere, quelle pagine erano " diventate luoghi di ritrovo virtuale per le persone che portano avanti apertamente discorsi sessisti, razzisti e di odio nei confronti degli immigrati, dei rifugiati, dei rom, delle Ong e dei volontari che salvano le vite in mare ". E secondo quanto riportato da Repubblica, il social di Zuckerberg avrebbe rimosso alcuni dei commenti trovati su queste pagine.

Che cos'è "Cara Italia"

La vicenda vede scontrarsi da una parte il neonato movimento "Cara Italia", guidato e lanciato da Ogongo, giornalista e docente all'università Gregoriana, che in Italia arrivò per motivi di studio e che, oggi, è caporedattore di dieci testate del gruppo "Stranieri in Italia". E dall'altra il principale azionista dell'esecutivo giallo-verde, i contenuti prodotti e pubblicati sulle pagine social della Lega. "Cara Italia," oggi conta su Facebook circa 11mila adesioni e, a breve, dovrebbe varare uno statuto per darsi una forma politica.

La segnalazione

Ogongo, dopo aver segnalato la pagina "Lega-Salvini Premier", avrebbe mostrato un messaggio del servizio di assistenza del social network americano arrivato a un attivista di "Cara Italia", in cui si legge: " Lega-Salvini Premier è stata esaminata e abbiamo riscontrato che alcuni contenuti sulla pagina non rispettano i nostri standard della community. Abbiamo rimosso quei contenuti specifici (per esempio foto e post) anziché l'intera pagina ". Per molti, però, la decisione presa dagli amministratori del social network potrebbe essere letta come una forma di censura nei confronti degli utenti che sono soliti commentare la pagina del leader leghista.

Ogongo: "Non ci fermeremo"