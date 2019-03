Famiglia, Di Maio attacca Salvini: "Va dove si negano i diritti delle donne"

L'attacco al convegno sulla famiglia è concentrico. Non appena Matteo Salvini ha fatto sapere che sarà presente all'appuntamento di fine marzo, i Cinque Stelle hanno iniziato a sferrare pugni e calci alzando, di giorno in giorni, i toni delle dichiarazioni. Si apre così un nuovo fronte all'interno di un governo che, negli ultimi tempi, fatica sempre più a trovare la sintesi sulle tematiche più calde. E il fatto che Luigi Di Maio sia entrato in prima persona sul ring dimostra che i grillini non sono disposti a soprassedere.

Sul sito del World Congress of Families, che si terrà a Verona dal 29 e al 31 marzo, campeggiano il logo della presidenza del Consiglio e il patrocinio del ministero della Famiglia, guidato dal leghista Lorenzo Fontana. "Mi rende incredulo il fatto che parlare di famiglia susciti polemiche" , commenta Salvini ai microfoni di Rtl 102.5. Eppure è proprio quello che sta succedendo. Il Pd ha già annunciato una contro manifestazione per "resistere e contrastare le minacce ai diritti da parte del governo" . Peccato che anche il governo sia profondamente diviso sulla partecipazione e sui contenuti dell'evento. Da una parte la Lega si è schierata senza se e senza ma a sostegno della famiglia tradizionale, dall'altra i Cinque Stelle ribollono al loro interno esternando i chiaro i mal di pancia nei confronti dell'alleato. Una distanza incolmabile che va ben oltre le politiche sulla famiglia, estendendosi su temi come le adozioni gay, l'utero in affitto e l'aborto.

"Io a un convegno come quello di Verona, dove si arriva persino a negare il tema della violenza contro le donne, non ci vado. E non ci andrà nessun parlamentare del Movimento" . Nelle ultime ore nemmeno Di Maio ha fatto nulla per nascondere la propria insofferenza nei confronti del convegno sulla famiglia. "Noi abbiamo un'altra idea di mondo" , ha rivendicato marcando la distanza con la Lega. Non è stato da meno il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, in una intervista a Repubblica, ha accusato i partecipanti di "spostare le lancette dell'orologio sulla concezione della donna indietro di qualche secolo" . Un'accusa violentissima che fa il paio con quelle mosse dalla sinistra radicale e dai dem. E, se ora il problema è il convegno di Verona, più avanti lo sarà il ddl Pillon che da parte di molti grillini viene considerato addirittura "oscurantista" .