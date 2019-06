"Vai a fare la casalinga..." E la Meloni zittisce il dem

Botta e risposta durissimo tra Giorgia Meloni e il segretario del Pd di Andria. Giovanni Vurchio infatti ha deciso di commentare un posto sui social della leader di Fdi criticando le parole della Meloni usate durante una diretta Facebook per rispondere alle accuse dei 5 Stelle. Ma nel commento lasciato sui social, Vurchio non usa giri di parole e attacca a testa bassa la Meloni: " Il miocommento è vero e sincero. Un politico inutile che vive sulla scia delle proposte politiche altrui. Di suo zero assoluto ". Non contento di questi insulti ha deciso di rincarare la dose. " Ma fai la casalinga per piacere ", ha aggiunto. La risposta della Meloni con tanto ndi screenshot del commento è stata dura: " Il signore che commenta così una mia diretta è il segretario cittadino e consigliere comunale del Pd ad Andria. Ecco a voi il famoso rispetto delle donne della sinistra, che poi usano "casalinga" come se fosse un'offesa. Ma quanto sono tristi e ipocriti? ". Chissà come l'avra presa Vurchio. Ma di certo lo scontro tra i due potrebbe durare a lungo. La Meloni non è certo rimasta a guardare e sui social in tanti si sono schierati dalla sua parte contestando le parole del dem. Bisogna attendere ora la risposta del piddino che quando insulta di "democratico" ha ben poco...