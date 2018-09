Federdistribuzione contro la chiusura domenicale dei negozi: "A rischio 40mila posti di lavoro"

"Quando si dice che i negozi aperti la domenica rovinano le famiglie, si entra nel campo della sociologia; parliamo piuttosto degli effetti sui consumi, sui posti di lavoro e sugli investimenti…" . Così, Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzione, boccia la proposta di Luigi Di Maio di costringere alla serrata domenicale centri commerciali, ipermercati e compagnia cantante.

Intervistato dal Corriere della Sera, il numero uno dell’associazione spiega perché è contrario alla chiusura caldeggiata dal ministro del Lavoro pentastellato: "I motivi? Sono diversi. La domenica è diventato il secondo giorno per incasso dopo il sabato: chiudere avrebbe un effetto negativo sui consumi, già fermi. Sugli investimenti abbiamo già i primi segnali di grandi gruppi che, prima di andare avanti, vogliono capire come finirà questa storia" .

La preoccupazione di Gradara, oltre che per il calo dell’indotto economico, è soprattutto per l’occupazione: "I posti di lavoro a rischio, per l’ intero settore, sarebbero tra i 30 e i 40 mila" . E ancora: "La società moderna ha bisogno di servizi e sono 12 milioni gli italiani che fanno acquisti la domenica" .