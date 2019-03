Tra femministe e Forza Nuova ​a Verona è il giorno dei cortei

Nel secondo giorno del congresso delle Famiglie a Verona in piazza scendono le femministe. "Due parole chiave, resistere per esistere", dice Monica Cirinnà, "Manifestiamo per una società aperta", le fa eco Laura Boldrini. Così le femministe di Non Una di meno, insieme ad altre associazioni, scendono nella piazza veneta, colorandola di rosa (e arcobaleno), e organizzando una contromanifestazione. E stando alle stime delle forze dell'ordine sarebbero 20mila i manifestanti in una Verona blindatissima e 140 gli autobus arrivati da fuori città. Il corteo è partito poco dopo le 14.30 dal piazzale davanti alla stazione di Porta Nuova per congiungersi con quello della Cgil.

La contromanifestazione delle femministe con tanto di girotondi, canti ("Bella ciao"), balli sul ponte di Castelvecchio (con in testa al corteo l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini) e cartelli ("Sui nostri corpi e desideri decidiamo noi") vuole "rivendicare" il ruolo della donna. Un flashmob "per affermare i diritti delle donne, in difesa della Legge 194, con tante donne che indossavano guanti in gomma colorati per dire con forza che il luogo delle donne non è a casa a lavare piatti e pavimenti, ma in piazza per esprimere la propria indipendenza e autonomia". Dicono le organizzatrici della manifestazione "colorata".

E se da una parte di Verona ci sono le femministe, dall'altra c'è Forza Nuova che ha organizzato in contemporanea un'altra contromanifestazione. Anche se le femministe dicono di non saperne nulla e prendono le distanze. Intanto, il segretario provinciale e il dirigente nazionale di Forza Nuova mostrano alle telecamere un blocco di fogli sui quali campeggia, sotto l'immagine di una casa, la scritta, a caratteri cubitali, "Familia comitato referendario". "È per l'abrogazione della legge 194 - spiega Pietro Amedeo - su questo tema la parola va data al popolo, è giusto che decida la gente".

Così ai bordi della piazza i poliziotti controllano le due contromanifestazioni con caschi in testa e scudi in mano.