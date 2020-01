FI contro la manovra: "Depositato il ricorso alla Consulta"

Da diversi mesi la manovra sta creando tensioni tra maggioranza e opposizioni. Il centrodestra aveva fin da subito promesso battaglia alla misura varata dal governo Conte bis. A dicembre, il leader della Lega aveva spiegato di voler preparare un ricorso alla Consulta. E pochi giorni dopo, le sue parole erano state confermate dal centrodestra. " Presenteremo ricorso alla Corte Costituzionale contro una manovra arrivata blindata alla Camera ", avevano annunciato i capigruppo di Lega, Fi e Fdi, Riccardo Molinari, Mariastella Gelmini e Francesco Lollobrigida, a margine di una conferenza stampa alla Camera.

" Faremo ricorso alla Corte Costituzionale per denunciare l'atteggiamento del governo " sul ricorso alla fiducia, aveva precisato Molinari. " Il fatto che il parlamentare non possa presentare emendamenti mina il suo ruolo ", aveva poi aggiunto il presidente dei deputati leghisti. " Siamo di fronte a palesi vizi di costituzionalità. Stiamo andando verso una situazione illiberale, nei confronti della quale non abbiamo intenzione di chinare la testa. Non so se sia peggio l'esercizio provvisorio o questa legge di Bilancio ", aveva tuonato Gelmini. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri aveva subito risposto alle critiche: " Dal punto di vista costituzionale, a mio giudizio, non c'è alcuna violazione del bicameralismo nell'iter della manovra. C'è una questione di tempi, che può avere un suo impatto sulla scelta se approvare o non approvare gli emendamenti che, dal nostro punto di vista, trae origine dal fatto che il governo si è insediato il 6 settembre. Il testo votato dal Senato, arriva con tempi serrati alla Camera, che sceglierà cosa fare con gli emendamenti ".