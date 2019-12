Fico contro i porti chiusi: "Non si possono lasciare bimbi in mare"

Roberto Fico non usa giri di parole e condanna i porti chiusi, facendo un implicito riferimento anche al caso Diciotti: " Nella nostra Costituzione, al di là di un articolo piuttosto che di un altro, ogni cosa ha un'anima, e quell'anima è quella che ci rende impossibile, per esempio, lasciare per 40 giorni una nave in mare con persone e bambini ". Il grillino già in passato aveva confessato di non condividere in alcun modo la linea dura sui migranti: " Io i porti non li chiuderei ".

Il presidente della Camera, parlando a Santa Maria del Cedro (Cosenza) dove stamane gli è stata conferita la cittadinanza onoraria, si è detto " felice ed onorato per quanto ricevuto ", spendendo parole al miele per la Calabria: " È una delle regioni fondamentali d'Italia, è il cuore del nostro Sud, dove si deve investire e ci può essere una crescita meravigliosa da ogni punto di vista, bisogna crederci e lavorare insieme ". Un tassello molto importante è rappresentato dalla lotta alla mafia: " Ce l'hai dentro ". E va portata avanti anche individualmente " in ogni azione che fai ". Mediante " esempi e caparbietà " si può " rendere il luogo in cui lavori e lo Stato un luogo migliore per tutti i cittadini italiani ".

"Comuni centro della democrazia"

Il pentastellato ha sottolineato l'importanza della creazione di un senso di comunità, in quanto " andando verso l'egoismo e l'individualismo " da una parte si favorisce il gioco di chi " vuole che le comunità si indeboliscano " e dall'altra di chi " vuole che le decisioni vengano prese da altre parti " e in tal modo " non si faranno sicuramente gli interessi dei cittadini ". Il senso di comunità è da intendersi anche come deterrente per " la cattiva politica e i cattivi maestri ": tramite la partecipazione " possiamo cambiare le cose ". Ha consigliato di pensare allo Stato, alla Costituzione e alla Repubblica " quando ci sentiamo un po' persi " perché sono " forti e saldi ". Nello specifico il Sud a suo giudizio dovrebbe continuare a " lottare in modo forte contro ogni tipo di mafia ". E ha tuonato duramente: " È gravissimo che un politico possa essere corrotto, perché tradisce il senso stesso dello Stato e le speranze di tutti ".