Fioramonti furioso con il governo: "Nessuno mi ha ascoltato"

Fino a ora l'esperienza di Lorenzo Fioramonti nel governo giallorosso è stata tutt'altro che facile e tranquilla. Anche perché il suo esordio era stato davvero vibrante, minacciando subito le dimissioni entro fine anno: " Un miliardo per l’università entro Natale o mi dimetto ". Senza dimenticare la bufera scatenata grazie all'inchiesta de ilGiornale relativamente agli insulti choc sui social contro politici, donne e forze dell'ordine. Ma ora per lui le cose non si sono assolutamente messe bene. Lo stesso ministro dell'Istruzione ha denunciato un fatto che ingabbia l'esecutivo: non è stato coinvolto in alcuni aspetti della manovra.

"Serve gioco di squadra"

Il grillino si è sfogato con i suoi colleghi della maggioranza: " Non è normale che un ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca venga a scoprire dalla rete dell'esistenza di norme che riguardano il suo settore, senza che sia stato neppure coinvolto ". Ha sottolineato l'importanza del gioco di squadra: " Ma ciò prevede la condivisione dei processi e delle norme. Faremo gioco di squadra col Parlamento per modificare queste norme ". Nello specifico sotto la lente di ingradimento sono finiti gli articoli 28 e 29.

Ne approfitto per chiarire la situazione relativa agli Artt. 28 e 29, ambedue sviluppati senza coinvolgere @MiurSocial. Nel caso del 28 siamo riusciti in extremis a limitare danni maggiori, ma occorrerà revisione profonda in Parlamento per entrambe. No a misure calate dall'alto — Lorenzo Fioramonti (@lofioramonti) November 4, 2019

Il primo - relativo all'Agenzia Nazionale della Ricerca - inizialmente era stato sviluppato " escludendo il Miur da qualunque ruolo ". Successivamente si però è riusciti a farlo rientrare, ma persiste un problema di fondo: " Il funzionamento e la governance di tale agenzia possono essere decisi solo dopo un confronto con la comunità di ricerca ed una ricognizione delle migliori pratiche internazionali ". Dunque l'augurio è che la legge di Bilancio " si limiti a sancirne la costituzione e la dotazione economica ", ma che rinvii " ad una norma ad hoc da realizzare nei primi mesi del nuovo anno per approntare modello di governance e obiettivi ".

Il secondo andrebbe " completamente rielaborato per evitare che gli enti pubblici di ricerca ed i ricercatori vedano sbarrate le loro prospettive future ". Ma non solo. A destare perplessità sono anche alcuni " passaggi sulla pubblica amministrazione, con riferimento ad università e ricerca ".

Clima a scuola