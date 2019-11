Fioramonti: "Troviamo i 3 miliardi per scuola e università, altrimenti mi dimetto"

Torna a minacciare le dimissioni da ministro dell’Istruzione se nella manovra economica non si troveranno i 3 miliardi da lui richiesti per scuola e università. Lorenzo Fioramonti è netto e ribadisce mantenere la stessa posizione.

In un’intervista al Messaggero, il ministro spiega che scuola e università sono in una fase molto critica e lui chiede che possano arrivare “alla linea di galleggiamento”. Se questo non avverrà, Fioramonti spiega che dal prossimo anno tanti atenei non potranno pagare gli stipendi e aggiunge che secondo la media europea il nostro Paese dovrebbe investire 24 miliardi di euro. “ La mia non è una pretesa arrogante, ma una battaglia politica - ha evidenziato il deputato dei 5 Stelle -. Chiedere 3 miliardi è il minimo per arrivare, appunto, a una soglia di galleggiamento ed evitare il fallimento di tante università ”. E sottolinea che le sue armi da ministro sono di " mettere sulla bilancia la fine della esperienza governativa ". A questo proposito, il ministro ha detto di essere favorevole all’emendamento proposto dalla senatrice Cattaneo affinché vengano vincolati 80 dei 140 milioni di euro statali per coprire i costi di ideazione, costruzione e mantenimento di strutture nazionali Ht e delle spese di mobilità dei ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca.

Secondo il ministro, nell'ambito universitario ci sono atenei che si trovano " a operare in aree socio-economiche ricche e che hanno più facilità a reperire finanziamenti perché gran parte della popolazione studentesca ha un reddito superiore alla no tax area " ma nelle altre aree " accade la dinamica opposta ”. Fioramonti ha spiegato di aver introdotto un sistema perequativo nella distribuzione dei fondi pubblici che tenga conto delle aree più svantaggiate sia per i finanziamenti sia per le risorse umane. Quindi verrà dato un punteggio più alto agli atenei che si trovano in territori con un Pil basso.