Flat tax, Garavaglia contro Di Maio: "Le coperture ci sono"

" Non c'è problema di coperture: la proposta della Lega sulla Flat tax ha le coperture, così come quella dei 5 Stelle sulla rimodulazione delle aliquote. Voglio vedere le loro di coperture e sono curioso ". Lo ha affermato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia.

Le parole del leghista arrivano dopo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio che aveva invitato la Lega a trovare le coperture per finanziare la flat tax. " Se si vuole fare la flat tax ben venga, l’unica cosa che non ho visto ancora sono le coperture ", aveva affermato il leader del Movimento 5 Stelle.

" Per me la manovra si può fare pure domani - aveva sottolineato Di Maio -, il tema non è quando si fa la legge di Bilancio, il tema è quando arrivano le coperture, per esempio sulla flat tax io sono fiducioso che la Lega trovi le copertura ".