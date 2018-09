Fondi Lega, Bonafede: "Salvini non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica"

Dopo l'ok per il sequestro dei fondi alla Lega, Alfonso Bonafede condanna chiaramente il comportamento di Matteo Salvini.

"Io non commento mai i singoli casi. In generale devo dire che un ministro può ritenere che un magistrato stia sbagliando nei suoi confronti, ci mancherebbe, però rievocare politicizzazioni, pensare che un magistrato sbaglia perché è una toga di destra o di sinistra significa andare fuori dal tempo", ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervenendo al programma Zapping quando gli viene domandato delle critiche del vice premier leghista sulla decisione del Riesame di Genova.

E ancora: "Io non credo sinceramente che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi e siccome sta scrivendo insieme a noi il cambiamento del Paese non può pensare di far tornare l'Italia alla seconda Repubblica". Ma dopo queste prime dichiarazioni neanche troppo leggere, Bonafede cerca di alleggerire i toni contro Matteo Salvini e butta tutto sulla grande generalizzazione: "Ma è un concetto generale, ripeto, non riguarda il singolo caso".

E intanto il primo attacco contro il ministro dell'Interno c'è stato. È evidente.