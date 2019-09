Fontana spiega la crisi: "Impossibile andare avanti con i grillini"

Il leghista Lorenzo Fontana esce allo scoperto e smonta il Movimento 5 Stelle per la crisi di governo. L'ex ministro per la Famiglia e la Disabilità, intervistato da Libero, ha raccontato tutte le motivazioni dietro la rottura: " Non era più possibile andare avanti. Tutto è cambiato con la campagna elettorale per le Europee. Il M5S veniva da una serie di sconfitte sul territorio, alle Amministrative. I Cinquestelle erano nervosi, perché sono sempre andati male nei sondaggi per le Europee, mentre noi volavamo ". A quel punto sono partiti gli attacchi: " Hanno iniziato a farci i dispetti e a bloccare ogni lavoro. Per far passare il decreto Sicurezza abbiamo dovuto mettere la fiducia ". La decisione di rompere è maturata " con l'elezione in Europa della Von der Leyen grazie ai grillini ", quando era ormai evidente che " la Ue aveva comprato politicamente M5S e Conte e Tria non ci avrebbe fatto fare la manovra in deficit che Salvini voleva per tagliare le tasse ".

Il coraggio di Salvini

Il ministro per gli Affari europei si è schierato completamente al fianco di Matteo Salvini: " Non ha tradito, si è semplicemente staccato da chi si era venduto alla sinistra e all'Europa, tradendo i propri elettori. Ha un coraggio da leone. Per un anno gli hanno detto di tutto, l'hanno insultato, minacciato, indagato. Ci vogliono le spalle larghe per resistere a tutto questo senza farsi turbare ".

Fontana ha poi raccontato i giorni della crisi, svelando un retroscena: " Io ho preparato gli scatoloni già la sera dell'8 agosto, si sapeva che sarebbe finita così ". L'inciucio era già nell'aria: " Avevamo annusato l'accordo M5S-Pd, ma non pensavamo fossero così avanti. Abbiamo rotto per interromperlo e poi abbiamo sperato nella tenuta di Di Maio ". E a chi critica il Carroccio per l'errore sulla scelta dei tempi, il veronese replica spiegando che " M5S e Pd avrebbero provato a mettersi d'accordo anche se avessimo fatto cadere il governo a maggio. La loro è un'alleanza di poltrone e potere. Ora devono far tutto in pochi giorni e infatti stanno litigando come pazzi. Non osiamo sperarci, però... ".

Addirittura il ministro uscente avrebbero voluto querelare alcuni grillini per le accuse in occasione del Congresso Internazionale della Famiglia a Verona: " Hanno sparato una serie di calunnie su di me indegne. Non ho sporto denuncia solo perché eravamo al governo insieme e Matteo mi ha chiesto di non farlo ".

Sull'Autonomia " il Movimento ci ha preso in giro fin dal primo minuto. La ministra Stefani era fuori dalla grazia di Dio. Io in Veneto avevo molte difficoltà a giustificare il fatto che non si riuscisse ad arrivare all'obiettivo. A un certo punto ho detto a Salvini che avrei guidato una delegazione di tutti i parlamentari leghisti veneti davanti a Palazzo Chigi per protestare ". Il leader della lega gli ha però risposto di " portare pazienza e che se fosse continuata la stagione dei no, il governo non sarebbe potuto andare avanti ".