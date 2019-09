Fonti Ue: "Gentiloni sarà commissario agli Affari economici"

"Un ex primo ministro, che arriva da un grande Paese membro, ha sempre la competenza per prendere un portafoglio importante. Ma aspettiamo e vediamo" . Nelle parole del commissario europeo al Bilancio, Günther Oettinger, membro della Cdu tedesca e del Ppe, sembrano trovare conferma le indiscrezioni che nelle ultime ore hanno iniziato a circolare a Bruxelles. "Salvo colpi di scena dell'ultima ora" , come riferisce il Corriere della Sera, Paolo Gentiloni sarà il prossimo responsabile degli Affari economici della Commissione europea. Domani toccherà alla presidente Ursula von der Leyen illustrare la composizione del suo esecutivo per il quinquennio 2019-24, che entrerà in carica il primo novembre prossimo, e l'assegnazione dei portafogli ai singoli commissari.

Il baricentro della nuova Commissione europea sarà più spostato a sinistra. La squadra dell'esecutivo guidato dalla von der Leyen vedrà i socialisti incassare ben dieci commissari contro gli otto scelti cinque anni fa da Jean-Claude Juncker. Le poltrone dei Popolari calano, invece, a nove rispetto alle attuali quattordici. Ai liberali, infine, ne toccheranno ancora cinque. La lista dei portafogli, come si legge in un retroscena dell'agenzia Agi, sarà tenuto segreto fino all'ultimo istante e dal transition team della ex ministra tedesca non trapela nulla sebbene le scelte siano state ormai tutte fatte. La von der Leyen ne ha parlato a pranzo con Juncker in vista del passaggio di consegne che si terrà il prossimo primo novembre.