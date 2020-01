Fornero attacca il governo: "No all'allungamento del congedo per i padri"

Mentre il governo è al lavoro per studiare un nuovo congedo parentale, c'è già chi storge il naso. L'idea sarebbe quella di prolungare il periodo di pausa lavorativa fino a sei mesi, riservando un mese per i neo papà. Ad oggi sono previsti cinque mesi di congedo obbligatorio per la madre e, da quanche anno, è stato introdotto anche quello per il padre che dal 2020 salirà da cinque a sette giorni, più un giorno facoltativo che può essere preso solo in sostituzione della madre. Ma le regole potrebbero presto cambiare.

Chi invece si scaglia contro il governo è l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero. " No ad un allungamento ulteriore del congedo obbligatorio previsto per gli uomini ", ha tuonato all'AdnKronos. " Meglio mantenere i cinque mesi attuali concessi alla donna ma con la possibilità che l'uomo possa assentarsi per un mese o che siano i genitori stessi a decidere come ripartirsi il periodo di congedo. Ripristinando anche quel voucher baby sitter 'inopinatamente cancellato '", ha continuato Fornero.

" Spiace dover sempre ricordare la questione dei costi però indubbiamente ci sono e sono anche elevati. Io per prima ho introdotto il congedo di paternità di due giorni più un terzo facoltativo ma ricordo ancora oggi come mi spiegavano che ogni giorno costasse 30 milioni di euro ". Quello dei costi è infatti un bel problema che gli addetti ai lavori dovranno tenere ben in considerazione. Quando si é in congedo obbligatorio, l'80% della paga viene versata dall'Inps e non dal datore di lavoro.

" La misura introdotta dalla legge di bilancio che ha portato a sette i giorni di congedo va bene. Ma per aggiungere un mese, che si somma ai cinque previsti per la donna, dobbiamo tener conto del fatto che i nostri periodi di maternità/paternità di congedo sono già tra i più lunghi d'Europa. Quindi forse si poteva articolare un discorso stando nei cinque mesi già previsti dicendo che uno o due mesi potrebbe prenderseli il padre o attribuendo ai genitori la decisione sul tempo da dedicare al bambino appena nato ", ha spiegato ancora l'ex ministro del Lavoro.