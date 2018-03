La Fornero torna alla carica e insulta Salvini: "Un imbonitore votato per disperazione"

"Io ho sempre pensato che Salvini fosse il tipico imbonitore politico, quello che promette sapendo di non poter mantenere" . Torna alla carica Elsa Fornero. E, commentando con Fanpage i risultati delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, lo fa scagliandosi contro Matteo Salvini. "La società è un organismo estremamente complicato e chiunque andrà al governo si accorgerà di quanto sia difficile risolvere i problemi" , fa la morale l'ex ministro del Lavoro che, poi, si augura di non vedere il leader leghista alla prova. "Ma - chiosa - gli elettori si sono espressi e così funziona la democrazia" .

"Salvini dice 'abolisco questo, abolisco quell'altro', ma il suo è solo semplicismo e anche un ritorno al passato" . Nell'intervista a Fanpage la Fornero attacca a testa basta il leader del Carroccio che tra i punti del suo programma di governo ha l'abolizione della riforma del sistema previdenziale fatta dall'ex ministro quando era al governo con Mario Monti. Una riforma che aveva fatto piangere diverse migliaia di italiani che, prossimi ad andare in pensione, si erano ritrovati a dover allungare di alcuni anni. Ed è proprio la reintroduzione delle pensioni di anzianità che alla Fornero non va già. Ma non solo. Anche la proposta di rimpatriare di centinaia di migliaia di immigrati clandestini sembra non piacerle. "Il suo successo è dato dal fatto che molti italiani, magari perché oggettivamente disperati, questo bisogna anche capirlo, sono disposti a credere a chi grida di più - continua - c'è sicuramente un aspetto che esula dalla politica costruttiva, cioè dallo spiegare come stanno le cose, dal dire che i problemi da affrontare sono tutti difficili e che la soluzione è mettercela tutta per risolverli" .