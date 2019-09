Forza Italia: "Nessun sostegno a Conte, noi alternativi alla sinistra"

È impossibile il sostegno di Forza Italia al governo giallorosso. Non ci sarà mai alcuna ''forma di sostegno'' al Conte bis. Il partito azzurro, come "ribadito a più riprese dal presidente Berlusconi", confermano di voler essere il "perno essenziale dell'alternativa alla sinistra e, nella stringente attualità, ribadisce la sua natura intrinsecamente antitetica e inconciliabile al governo delle quattro sinistre".

Quello riportato, come riferisce l'Adnkronos, è uno dei passaggi del documento politico che sarà presentato oggi dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, alle rispettive riunioni dei gruppi parlamentari, convocate per stasera a Montecitorio e a Palazzo Madama per fare il punto della situazione sulla strategia dell'opposizione al governo giallorosso in vista delle prossime regionali. L'obiettivo del documento, si apprende, è ricompattare il partito e i gruppi attorno alla linea comune, indicata da Berlusconi.

Forza Italia, dunque, ribadisce la propria intenzione di essere il perno centrale dell'alternativa politica al Pd e a Matteo Renzi. ''Riteniamo, di conseguenza - si legge ancora nel documento - un grave pericolo l'attuale maggioranza a sostegno del governo e condividiamo quindi totalmente le parole espresse con nettezza dal presidente Berlusconi nell'intervista al Corriere della Sera del 20 settembre 2019, nella quale si afferma che qualunque forma di sostegno verso questo governo è e sarà del tutto impossibile".