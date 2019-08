Forza Italia vuole il voto "No a ipotesi Conte bis"

La crisi è aperta. Conte ha annunciato le sue dimissioni. Ma la strada verso le urne, per il momento, resta ancora chiusa. L'ipotesi inciucio M5s-Pd potrebbe allontanare il ritorno al voto e solo le scelte del Colle potranno alzare il velo sullo scenario che si andrà defilando in questo agosto di fuoco. Forza Italia in Aula però chiede di ridare subito la parola agli elettori. E lo fa con il capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini: " Non ci possiamo permettere l’esercizio provvisorio e l’aumento dell’Iva che voi avete inserito in legge di Bilancio. Siamo convinti che tutto questo vada evitato ma per questo bisogna andare il più velocemente possibile al voto ".

Poi l'affondo su Conte e l'accusa di dimissioni "tardive": " Ma lei in questo ultimo anno a palazzo Chigi dov’era? Sulla luna? Tutto questo è successo nell’ultima settimana? Vuole farci credere che i problemi nel suo governo sono sorti solo nell’ultima settimana? ", ha aggiunto Bernini. Parole dure che di fatto sottolineano la richiesta forte di Forza Italia per un ritorno immediato al voto. La Bernini ha poi lanciato una stoccata al premier accusandolo di aver rassegnato le sue dimissioni con un obiettivo chiaro: un nuovo incarico: " Lei in realtà vuole restare lì, vorrebbe fare un Conte bis. Lei ha aperto questa crisi veramente troppo tardi sulla pelle degli italiani ".