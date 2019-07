"Fotti il fascismo" sulla t-shirt: bufera sull'eurodeputato dei Verdi

"Non ho intenzione di adeguarmi: abituatevi". A scriverlo, sul suo profilo Twitter, è il neo eurodeputato inglese Magid Magid. 30 anni, originario della Somalia, ex sindaco di Sheffield ed appena eletto a Strasburgo con i Verdi, Magid si è presentato al primo "giorno di scuola" come europarlamentare in maglietta e pantaloncini. Il selfie pubblicato sui suoi canali social lo mostra con tanto di cappellino da baseball - portato al contrario - e una scritta sulla t-shirt senza mezze misure: "Fuck fascism" ("fotti il fascismo").

Your face when you've just had someone ask if you're lost & then you're told to leave, on your first day at work.



I know I'm visibily different. I don't have the privilege to hide my identity. I'm BLACK & my name is Magid. I don't intend to try fit in. Get used to it!

pic.twitter.com/HhWG63kE9U — MΛG!D (@MagicMagid) 2 luglio 2019

Un abbigliamento poco istituzionale. Altro che dress-code. "La tua faccia quando qualcuno ti ha appena chiesto se ti sei perso e che te ne devi andare, il tuo primo giorno di lavoro. So di essere molto diverso. Non ho il privilegio di nascondere la mia identità. Sono nero e il mio nome è Magid", il suo ultimo tweet accompagnato da un selfie con il Parlamento europeo sullo sfondo. Un post intriso di ironia che si riferisce a quanto accadutogli davvero nelle sue prime ore da eurodeputato. Infatti - come racconta il Corriere della Sera - subito dopo essere entrato nella struttura che ospita l'emiciclo, a Strasburgo, un funzionario lo ha "invitato" ad andarsene. Magid gli ha risposto dicendo di essere un eurodeputato, già uno dei più famosi di tutta la politica britannica.

A Londra si fa un gran parlare di lui. "Metto la gente a disagio, non sanno come comportarsi. Gli eurodeputati non riflettono la gente che rappresentano, a livello europeo. So che per loro sarò come un pugno nell’occhio", ha spiegato Magid poco prima dell'inizio della sua nuova avventura politica. Gli sono bastati pochi anni per fare carriera. Dopo la prima esperienza da consigliere comunale a Sheffield, nel 2018 è diventato sindaco. Un anno dopo la candidatura all'Europarlamento, dove ha conquistato un seggio. Tra i "risultati" della sua esperienza da sindaco, spicca la messa al bando di Donald Trump. A cui ha dedicato almeno altre due t-shirt. Nella prima lo definisce un "wasteman" (incapace), nell'altra si legge: "Immigrants make Britain great", (gli immigrati rendono grande la Gran Bretagna), rivisitazione dello slogan che portò Trump alla Casa Bianca. Lui si accontenta di Strasburgo.