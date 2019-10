Franceschini contro la Boschi: "Qualcuno ha bisogno di visibilità..."

La scissione è avvenuta, ma la separazione tra Matteo Renzi e il Partito Democratico non pone fine al fuoco "amico" e incrociato. E tra i renziani passati alla neonata Italia Viva e gli esponenti di governo (e non) del Pd è sempre guerra. L'ultimo battibecco a distanza è arrivato nelle scorse ore e i suoi protagonisti sono Maria Elena Boschi e Dario Franceschini.

L'ex ministra se l'è presa con il suo ex partito per la Legge di Bilancio per il 2020, criticandola a livello fiscale: in sostanza, la Boschi ha detto che il Pd è il partito delle tasse. E, insomma, è stata tutto fuorché tenera. La sua uscita non è ovviamente passata sottotraccia e un dem al governo le ha risposto per le rime.