Franceschini esulta per sbarco migranti. Salvini: "Odia gli italiani"

Gli ottantadue migranti a bordo della Ocean Viking, la nave delle Ong Medici senza frontiere e Sos Mediterrane, sbarcano a Lampedusa, dopo sei giorni di attesa in mare, al largo del porto siculo e sicuro. Subito, ecco un esponente di spicco del governo giallorosso esultare. Si tratta di Dario Franceschini, neo ministro dei Beni Culturali, che plaude all'apertura del porto all'imbarcazione delle organizzazioni non governative.

Commentando lo sbarco degli immigrati – che saranno ridistribuiti tra i Paesi Ue: in Italia ne resteranno una decina – l'esponente del Partito Democratico ha scritto: "Il governo assegna un porto sicuro a Ocean Viking e i migranti saranno accolti in molti Paesi europei. Fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare. Tornano la politica e le buone relazioni internazionali per affrontare e risolvere il problema delle migrazioni" .

Insomma, un attacco frontale all'ex ministro dell'Interno. E il diretto interessato, sentitosi chiamare in causa, ha replicato a stretto giro.

Ecco, allora, la dura replica del capo politico della Lega: "Il nuovo governo riapre i porti e l’'talia torna a essere il campo profughi d'Ruropa" . Ma non è tutto, perché l'ex titolare del Viminale tira una stoccata a Franceschini, concludendo il tweet con un "ministri abusivi, che odiano gli italiani" .