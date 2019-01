Freccero "l'Epurator", così il Partito democratico lo accusa di censurare Luca e Paolo

L'accusa è quella di censurare, arriva dal Partito democratico ed è rivolta a Carlo Freccero, neo direttore di Raidue: " Epurati Luca e Paolo per leso Toninelli (imitato dal duo, ndr) e leso Casalino, sfrattato Costantino della Gherardesca che faceva ascolti, smembrato Nemo ". Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, ha commentato così, su Twitter, le scelte editoriali del neodirettore del secondo canale del servizio pubblico.

Le motivazioni del direttore

" Mi dispiace per Luca e Paolo, ma la sfida dell'informazione è centrale ", aveva detto Freccero, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiegando le motivazioni per cui ha rinunciato al programma dei due comici genovesi, "Quelli dopo il Tg", per far spazio a un contenitore di approfondimento. " È finita l'epoca di Berlusconi e Renzi ", aveva aggiunto Freccero, accusato però ora di fare lo stesso.

Freccero l' "Epurator"