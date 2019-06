Friedman va all'attacco: "Trump, Salvini e Putin vogliono indebolire l'Ue"

L'asse Salvini-Trump non piace ad Alan Friedman, che vede anche l'ombra di Putin. Il giornalista statunitense, ospite del salotto televisivo di Agorà, parla di un triangolo Italia-Usa-Russia che ha l’obiettivo di indebolire l'Europa.

Commentando il viaggio del leader della Lega negli Stati Uniti e l'ultima uscita anti-europea di Donald Trump, l'esperto di economia sentenzia: "Trump attacca l’Europa perché vuole indebolirla e perché vuole indurre la Banca centrale americana a tagliare i tassi in America, in moda da agevolare la sua campagna elettorale per le presidenziali nel 2020" .