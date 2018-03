Friuli, Arriva partito Lega Rom: "Gli italiani ora adottino anziani e richidenti asilo"

Un cornetto antisfortuna, uno dei sette nani e lo slogan " Salvami ": si presenta così la Lega Rom alle elezioni regionali 2018 in Friuli Venezia Giulia. Un'irruzione all'ultimo minuto che ha destato non poche curiosità tra i friulani.

Programma e candidati

Un partito curioso, se così si può dire che propone in lista candidati che invece dei nomi presentano soprannomi, alcuni derivati da luoghi che, hanno segnato la storia italiano e non. Un esempio? Eleonora Gormarsz, Trattato di Bisacquino, Portella della Ginestra, Gavrilo Princip, Patterson, Giuseppe Volpi ed Ettore del Bofficie Rosatellum. Purtroppo - come sottolinea Il Gazzettino - il candidato governatore resta top secret.

Alla luce di tutti invece il programma elettorale. Come spiega il coordinatore Fvg del gruppo, Mauro Michelizza, " il punto numero uno che abbiamo messo all’attenzione dei nostri elettori è quello della moneta complementare regionale. Con questa moneta, con cambio 1/1 con l’euro, ci sarà la possibilità di pagare imposte e servizi pubblici locali ". E ancora: " Ci sarà la possibilità di pagamenti integrali o parziali tra privati con valuta locale; stessa cosa si dica per i pagamenti di artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti che saranno messi nelle condizioni di potere accettare a saldo delle loro prestazioni, per forniture di beni o servizi, in maniera parziale, la moneta complementare del Friuli Venezia Giulia, una Regione che è a statuto speciale ".