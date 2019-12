La gaffe dell'Annunziata e l'aplomb di Salvini che rimane impassibile

"Sono state scritte molte parole per il fatto che ha cambiato look: ci spiega perché si è messo il coglionc…il maglioncino a collo alto?" . La gaffe è nota e porta il nome e il cognome di Lucia Annunziata. Per chi non lo sapesse, essendosi perso l’ultima puntata di Mezz'ora in più di su Rai Tre nei giorni scorsi, ecco cosa è successo. Matteo Salvini è ospite, in collegamento audio-video, con la conduttrice del format, che all'improvviso decide di staccarsi dal tema politico per mettersi a parlare di abbigliamento. E chiede ironicamente al leader del Carroccio per quale motivo avesse deciso di indossare un dolcevita. Peccato però che la conduttrice, anziché dire maglioncino, dice erroneamente "coglioncino", per poi correggersi subito e continuare nella sua domanda sull'outfit.

La faccia leader capo politico del Carroccio, però, la dice tutta. Ma l'ex titolare del Viminale fa finta di niente, non perde l'aplomb e risponde alla capziosa domanda: "Le svelo un segreto dottoressa Annunziata: ho constatato che in inverno fa freddo e quindi ritengo più utile per la mia salute avere il golfino con il collo alto, che non la camicia con la cravatta.. . tutto qua!" .

Il siparietto, ovviamente, non poteva passare inosservato ed è stato prontamente cavalcato sui social network, dove in molti hanno commentato il lapsus della giornalista. Uno scivolone che molti le perdonano, anche se altrettanti utenti avanzano il sospetto che quella gaffe nascondesse ben altro.

Sul lupetto nero "responsabile" della figuraccia ci ha scherzato lo stesso Matteo Salvini, che sui propri canali social ha voluto sottolineare la sua reazione imperturbabile ripubblicando il video in questione e commentandolo così. "Di fronte a "coglioncino’ (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile! Comunque orgoglioso del mio...maglioncino" , con tanto di "smile" finale.

Sul caso ci ha scherzato su, con la solita ironia, anche Ezio Greggio, che durante Striscia la Notizia, nell'access prime time di Canale Cinque, come riportato da LiberoQuotidiano.it