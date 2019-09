Gaffe della Morani: "Patrioti all'amatriciana". La replica: "Vergogna"

Alessia Morani al centro di una bufera dopo il tweet pubblicato sul proprio profilo social contro Daniela Santanchè, scesa oggi in piazza con un particolare cappello da cowboy: " I nuovi patrioti all’amatriciana. La loro inconfondibile sobrietà che fa rima con credibilità ".

I nuovi patrioti all’amatriciana. La loro inconfondibile sobrietà che fa rima con credibilità #Contebis pic.twitter.com/gzgc71x3iC — Alessia Morani (@AlessiaMorani) September 9, 2019

Si tratta di una frecciatina che arriva dopo il recente caso Teresa Bellanova, il ministro delle Politiche agricole attaccata per l'abito blu elettrico indossato in occasione del giuramento al Quirinale. La senatrice di Fratelli d'Italia ha replicato: " Quindi ...ricapitolando...solo la Bellanova si può vestire come vuole?!? ".

"Offende Amatrice e gli italiani"