Il garante vuole censurare lo spot sull'impegno della polizia

Un video "combat", non c'è che dire. Le armi, i bersagli, le irruzioni e gli arresti. Da qualche giorno circola in rete il video promozionale di un corso di addestramento realizzato nel carcere di Opera e a cui hanno partecipato alcuni agenti della Polizia Penitenziaria. Un filmato tutto sommato innocuo. Ma che non è piaciuto a tutti.

Il caso risale a qualche giorno fa. Secondo il Corriere, quei pochi minuti di alza bandiera, corsa e pistole avrebbero attirato l'attenzione del Garante dei detenuti, che avrebbe scritto al Guardiasigilli Alfonso Bonafede per chiedere lumi sulla realizzazione del video. Mauro Palma sarebbe "preoccupato per la visione che se ne ricava della funzione degli agenti di custodia e il tipo di approccio al loro lavoro".

A guardarlo bene, in realtà, non c'è nulla di cui preoccuparsi. I secondini (nome mai apprezzato dai diretti interessati) si corrono, fanno le flessioni e i piegamenti, studiano il "supporto medico in operazioni tattiche", imparano a trasportare un ferito. Poi certo sparano contro un bersaglio, usano le armi, ma in fondo sempre di poliziotti si tratta e non si capisce bene dove debba essere lo scandalo. Troppo macho? Troppo addestramento? Troppo militarista? Mistero. Certo le guardie carcerarie ce le immaginiamo ad aprire celle e osservare da lontano i detenuti. Ma non è sempre così. È un mestiere difficile: aggressioni, feriti, insulti, lanci di feci urina e sangue. La domanda allora è: il problema è il video, troppo 'maschio', oppure il corso?

Perché in realtà si tratta di un'esercitazione formativa autorizzata dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia. Si è svolta da giungo a novembre, in tre edizioni. Dunque tutto nella norma. Il corso è stato tenuto da Omnia Secura Accademy e si è svolto sotto la direzione del Commissario Coordinatore Amerigo Fusco, comandante di reparto a Opera. "Era ed è di carattere medico ovvero di primo soccorso - spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe - principalmente e prevalentemente per mettere il personale nelle condizioni di poter soccorrere gli altri". Pure i detenuti.

Inevitabile la polemica politica. Per il Sappe quello del Garante dei detenuti è un "intervento" pretestuoso "chiaramente indirizzato contro la Polizia Penitenziaria". Un modus operandi che secondo Capece Palma "sta facendo sistematicamente". Tanto da dirsi pronta a proporre una "legge di iniziativa popolare o un referendum abrogativo per sopprimere la figura del Garante nazionale". Al loro fianco si schiera pure Matteo Salvini, esprimendo solidarietà agli agenti. "In un Paese normale ci si scandalizzerebbe per le aggressioni alle Forze dell’Ordine, che invece vengono attaccate di continuo - dice il leader della Lega - Un abbraccio e un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: sono sotto organico e lavorano in condizioni difficili, rischiando aggressioni da parte dei carcerati più violenti".