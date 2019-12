Garavaglia smaschera i giallorossi: "Tasseranno perfino l'acqua"

Una vera e propria mazzata per gli italiani. È questa la drastica previsione che Massimo Garavaglia esplicita per quanto riguarda il prossimo anno: i principali colpevoli ovviamente sono Movimento 5 Stelle e Partito democratico, che costituiscono il cosiddetto " governo delle tasse ". Intervistato da Libero, il leghista ha voluto fare luce su diversi aspetti importanti. Tralasciando plastic e sugar tax, vi sono balzelli più gravi: " Partiamo con l'acqua ". Su questo aspetto inizieranno a vedersi i primi effetti: " Alle macchinette distributrici le bottiglia di plastica bio costano in media 25 centesimi in più, l’aumento c’è già ". E come se non bastasse sarebbero state aumentate " le tasse anche sulle concessioni per le acque minerali ", il che comporterebbe un " aumento del prezzo per i consumatori ". Non hanno risparmiato neanche l'energia: " C’è un bell’aumento anche sulla tassa per le concessioni dei produttori e distributori di energia. Così anche le bollette aumenteranno ".

Benzina e gasolio

Si parla poco dell'aumento del costo della benzina e del gasolio, e perciò l'ex viceministro all'Economia ha tenuto a fare chiarezza: " La parte corposa dell’emendamento alla finanziaria sta proprio qui ". L'aumento delle accise vale per il 2021 ben 868 milioni di euro " che diventeranno oltre un miliardo e mezzo nel 2023 e poi si stabilizzerà attorno al miliardo e due l’anno ". Per non parlare degli investimenti: da giorni si vocifera del piano choc di Matteo Renzi per le infrastrutture, ma in realtà " in manovra c’è un bel taglio da 460 milioni ai danni di Rete Ferroviaria Italiana... ". " Una vera e propria stupidaggine ", la giudica. Considerando anche che il bonus Befana vale tre miliardi di euro: " Sono i soldi che verranno restituiti come rimborso per una parte delle spese effettuate dai cittadini con carte ".